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Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:20

1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor!

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta, yarın (30 Ekim cuma günü) oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

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AA
1. Lig’de 13. haftanın perdesi açılıyor!
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Haftanın açılış mücadelesinde Turka Esenler Erokspor, Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)

16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)

1 Kasım Pazar:

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor!
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