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Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:06

Almanya’da Trabzonspor sevdası bitmiyor!

İKUA ve TD-Platform, 20. kuruluş yıl dönümlerini Almanya'da düzenlenen ortak etkinlikle kutladı. PLATTINO Ödülleri sahiplerini bulurken, Trabzonspor sevgisi geceye damga vurdu.

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MUSTAFA KARAMAN Futbol
Almanya’da Trabzonspor sevdası bitmiyor!
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Uluslararası Akademisyenler ve İş İnsanları Derneği (İKUA) ile Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Derneği (TD-Platform), kuruluşlarının 20. yıl dönümünü Dortmund'da ilk kez ortak bir etkinlikle kutladı. İş ve siyaset dünyasından davetlilerin katıldığı gecede, Almanya'da çalışmalarıyla öne çıkan beş kişiye PLATTINO Ödülü verildi.

Geceye Trabzon sevgisi damga vurdu. Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a Trabzon'un plakası olan 61 numaralı Trabzonspor forma hediye edildi.

Aynı zamanda Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarı olan iş insanı Osmançelebioğlu, "Trabzonspor'un başarılarıyla gurur duyuyoruz. Dünyaca ünlü futbolcu Salah'ın bordo-mavili formayla ter dökmesi bizi daha da gururlandırıyor. Çocuklarımız Salah formalarını üzerlerinden çıkarmıyorlar. Bize her yer Trabzon" dedi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Almanya’da Trabzonspor sevdası bitmiyor!
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