Almanya’da Trabzonspor sevdası bitmiyor!

Uluslararası Akademisyenler ve İş İnsanları Derneği (İKUA) ile Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Derneği (TD-Platform), kuruluşlarının 20. yıl dönümünü Dortmund'da ilk kez ortak bir etkinlikle kutladı. İş ve siyaset dünyasından davetlilerin katıldığı gecede, Almanya'da çalışmalarıyla öne çıkan beş kişiye PLATTINO Ödülü verildi.