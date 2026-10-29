Bernd Storck: Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, iyi bir oyunla kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Storck, maçta iyi organize olduklarını vurgulayarak, "Bizim açımızdan en önemlisi iyi oynayarak kazanmaktı. Ben bunu başardığımızı düşünüyorum. Başından itibaren maçı ciddiye aldık ve rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermeden bu galibiyeti sağladık. Yeni oyuncuları denedik. Defans oyuncularımızın neredeyse hepsi yeni oyunculardı ve bunlar iyi iş çıkardı. İkinci yarıda da genç oyuncularımızı oyuna dahil ettik. Özellikle yedek oyuncularımız sahaya girdiğinde iyi iş çıkardı. Ondan dolayı da mutluyum. Tüm maç boyunca iyi bir stil ortaya koyduk. Pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maç için öz güvene ihtiyacımız vardı ve bu maç bunu sağladı." ifadelerini kullandı.