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Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:56

Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh parlıyor!

Beşiktaş'ta Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, son maçlarda sergilediği performansla, teknik heyetin gözüne girdi.

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Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh parlıyor!
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Hyeon-gyu Oh, son maçlardaki performansıyla ciddi çıkış yakaladı. Bu sezon 17 maçta 826 dakika sahada kalan Oh, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Deneyimli futbolcunun Vlahovic transferi sonrası ağırlıklı olarak kulübede vakit geçirmesine rağmen çalışmayı asla bırakmadığı ve Italiano'nun da gözüne girdiği aktarıldı.

Rekabet halinde olduğu Vlahovic ile de çok iyi ilişkiye sahip olan Oh, aynı anda sahada oldukları maçlarda da takım arkadaşına olan uyumuyla dikkat çekti. Güney Koreli oyuncunun kendisini diri tutmasında Italiano'nun payı büyük oldu. As ya da yedek diye bir kavramının olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, Oh'a kendisini önemli hissettirdi. Söz verdiği gibi kulübeye hapsetmeyip gerekli şansı tanıdı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VLAHOVİC #BEŞİKTAŞ #HYEON-GYU OH
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Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh parlıyor!
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