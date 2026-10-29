Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano aradığı ikiliyi buldu!

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon 18 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Evinde fırtına gibi esen Kartal, yenilgilerin tamamını dış sahada aldı. Siyah-beyazlıların önünde şimdi iki zorlu deplasman mücadelesi var; Kasımpaşa ve Celtic…