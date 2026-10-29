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Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:29

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano aradığı ikiliyi buldu!

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano planlarını hazırlıyor.

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Ogün ŞAHİNOĞLU Futbol
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano aradığı ikiliyi buldu!
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Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon 18 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Evinde fırtına gibi esen Kartal, yenilgilerin tamamını dış sahada aldı. Siyah-beyazlıların önünde şimdi iki zorlu deplasman mücadelesi var; Kasımpaşa ve Celtic…

Pazar günü, ligin flaş ekibi Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, ardından perşembe günü İskoçya'da Celtic'le karşılaşacak. Takımın dış saha performansından memnun olmayan Italiano, Başakşehir maçının ardından oyunculara iki gün izin verirken kendisi dış saha problemine çare bulmak için çalışmaya devam etti.

STOPER İKİLİSİNİ BULDU

Deneyimli teknik adamın ilk iş olarak Başakşehir maçındaki performanslarından memnun kaldığı Agbadou ve Emirhan'la tandemde devam etme kararı aldığı öğrenildi. Stoper mevkiindeki tüm futbolcuları oynatarak teste tabi tutan Italiano'nun, deplasmanlardaki zorlu maçlarda Agbadou-Emirhan ikilisini sahaya süreceği belirtildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ #EMİRHAN #SÜPER LİG #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano aradığı ikiliyi buldu!
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