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Giriş Tarihi: 29.10.2026 18:30

Çorum FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Çorum FK'da hazırlıklar devam etti.

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AA
Çorum FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü!
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından hız, çeviklik ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde futbolcular, Erzurumspor FK maçının taktiği üzerine çalıştı.

Kırmızı-siyahlılar, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #BURAK YILMAZ #ERZURUMSPOR FK #TRENDYOL SÜPER LİG
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Çorum FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü!
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