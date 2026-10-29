Galatasaray kafilesi, Konya’ya ulaştı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya geldi.
Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, kentteki taraftar gurubu tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı. Havalimanı çıkışında teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi.
Öte yandan futbolculardan Deniz Gül de kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı şehir merkezindeki otele geçti.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.