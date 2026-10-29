Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray kafilesi, Konya'ya ulaştı!
Giriş Tarihi: 29.10.2026 19:31

Galatasaray kafilesi, Konya'ya ulaştı!

Galatasaray taraftarları, Konyaspor maçı için şehre gelen sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında karşıladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Galatasaray kafilesi, Konya’ya ulaştı!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, kentteki taraftar gurubu tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı. Havalimanı çıkışında teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi.

Öte yandan futbolculardan Deniz Gül de kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı şehir merkezindeki otele geçti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KONYASPOR #OKAN BURUK #GALATASARAY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray kafilesi, Konya'ya ulaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA