Galatasaray, Konyaspor maçı için 3 oyuncusunu götürmedi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre kadroda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina
Konyaspor-Galatasaray müsabakası yarın saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.