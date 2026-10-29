Galatasaray’ın kanatları istikrar abidesi!

Kazanılan 4 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Türk yıldızlar, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in ardından Fenerbahçe maçında da müthiş bir performansa imza atıp galibiyetin mimarları oldular. 38 milyon Euro yatırım yapılan Leao ile Sane'nin kulübeye hapsolduğu derbide milli oyuncular, mücadeleci futboluyla alkışı toplarken Barış da asistini yaptı.

SAMAN ALEVİ GİBİ PARLAYIP SÖNDÜLER

Sarı-kırmızılı takımın son 4 sezonda kadrosuna kattığı Tete, Zaniolo, Hakim Ziyech, Zaha ve Leroy Sane gibi isimler kendilerine ödenen paraların karşılığını sahada veremedi. Saman alevi gibi bir parlayıp bir sönen yabancılar hayal kırıklığı yaratınca Sane dışında Galatasaray kariyerleri kısa sürdü. Takıma aidiyetleri yüksek olan Barış ve Yunus, istikrarlı performanslarıyla Okan Buruk'un vazgeçilmezleri oldular.