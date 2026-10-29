Sahada drone uçtu Arsenal elendi!

İ
ngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, 4. Lig takımı Fleetwood Town'a penaltılarla elenirken maçta ilginç anlar yaşandı. Highbury Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında sahanın üzerinde uçan izinsiz bir drone nedeniyle hakem maçı durdurdu.
8 dakikalık aranın ardından tekrar başlayan mücadelede Fleetwood Town, 21. dakikada Loupalo-Bi'nin golüyle öne geçti. Arsenal 50'de Gyökeres ile beraberliği sağladı. Penaltılara giden mücadelede toplam kadro değeri 2.8 milyon Euro olan Fleetwood Town, 5-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.
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Mete Efendioğlu - Editör