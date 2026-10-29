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Giriş Tarihi: 29.10.2026 15:05

Sergen Yalçın ile milli futbolcular arasında sorun var mı? TFF son noktayı koydu...

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ve milli futbolcular arasında yaşanan olumsuz iletişim iddialarını yalanladı.

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İHA Futbol
Sergen Yalçın ile milli futbolcular arasında sorun var mı? TFF son noktayı koydu...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bazı milli futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, dijital yayın mecralarında dile getirilen iddiaların hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibaret olduğu belirtilerek, Sergen Yalçın ile futbolcular arasında iddia edildiği gibi bir durumun yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, milli futbolcuların, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden ve fikir alışverişinden memnuniyet duyduklarını belirttikleri aktarıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın birlik ve beraberliğini hedef alan, yeni göreve başlayan teknik heyet ile futbolcular arasındaki bağları zedelemeye yönelik söylemlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SERGEN YALÇIN #A MİLLİ TAKIM #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #TFF

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Sergen Yalçın ile milli futbolcular arasında sorun var mı? TFF son noktayı koydu...
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