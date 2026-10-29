Sevkler kavga değil ‘saldırı’dan

-F.Bahçe derbisinin ardından saha içinde yaşanan kavganın sevkleri yapıldı. TFF Hukuk Müşavirliği, futbolculardan sadeceGalatasaray istatistikçisi Serhat Doğan da 44 ve 46. maddeden (Akreditasyon talimatı) PFDK'ya gönderildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre iki futbolcuyu 5 ila 10 maç arasında bir ceza bekliyor. Ancak PFDK eylemi saldırı değil de5 maç ceza çıkması halinde Brown; Göztepe, Çorum, Kocaeli, Erzurum, Başakşehir, Abdülkerim ise Konya, Amed, Samsun, Beşiktaş, Ç.Rize karşılaşmalarını kaçıracak.

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