Sevkler kavga değil ‘saldırı’dan

G.Saray
-F.Bahçe derbisinin ardından saha içinde yaşanan kavganın sevkleri yapıldı. TFF Hukuk Müşavirliği, futbolculardan sadece Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'yı 44. madde yani 'saldırı'dan tedbirli olarak sevk etti.
Galatasaray istatistikçisi Serhat Doğan da 44 ve 46. maddeden (Akreditasyon talimatı) PFDK'ya gönderildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre iki futbolcuyu 5 ila 10 maç arasında bir ceza bekliyor. Ancak PFDK eylemi saldırı değil de 45. madde olan kavgadan verirse cezalar 3 ila 5 maç olacak.
5 maç ceza çıkması halinde Brown; Göztepe, Çorum, Kocaeli, Erzurum, Başakşehir, Abdülkerim ise Konya, Amed, Samsun, Beşiktaş, Ç.Rize karşılaşmalarını kaçıracak.
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Mete Efendioğlu - Editör