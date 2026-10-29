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Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:19 Son Güncelleme: 29.10.2026 10:20

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi, yarın (30 Ekim cuma günü) oynanacak tek karşılaşmayla açılacak.

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AA
Süper Lig’de 10. hafta heyecanı!
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Haftanın açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır)

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Süper Lig'de 10. hafta heyecanı!
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