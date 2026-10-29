Taylan Antalyalı: Umarım Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalarız

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 10'uncu haftasında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından idman, taktik hazırlıklarıyla sona erdi. Antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanlarından Taylan Antalyalı, sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. Antalyalı, "Tüm ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

'8 DAKİKADA YEDİĞİMİZ 3 GOLÜ AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ'

Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyeti değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Bu sene özellikle iç sahada istediğimiz gibi başlayamadık. Oyun anlamında zaman zaman iyi işler yapsak da bir türlü sonuca yansıtamadık. Trabzonspor maçının hem bizim hem de şehir için ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. İlk yarıya iyi başladığımızı, oyun ve skor olarak istediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Ancak 8 dakikada yediğimiz 3 golü kendimize açıklamakta zorlanıyoruz. Bu durumdan ders çıkarıp, tüm takım için bir tecrübe olmasını sağlayacağız. Umarım Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalarız ve bunu galibiyet serisine dönüştürürüz" diye konuştu.

'HAKKIMIZIN YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Maçtaki hakem kararlarını da eleştiren Antalyalı, "Takım kaptanı olarak saha içinde hakemle sürekli diyalog halindeyim. Fabinho'nun pozisyonunda hakem bir çarpışma olduğunu söylemişti ancak sonradan izlediğimizde çok net bir ikinci sarı kart olduğunu görüyoruz. Penaltı pozisyonunda da hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Biz futbolcular olarak daha çok saha içinde kalmayı, performansımıza ve oyuna odaklanmayı istiyoruz. Hakem ve saha dışı etkenlerle uğraşmak istemesek de ne yazık ki verilmeyen o kırmızı kart maçın seyrini değiştirebilirdi. Çok net ve bariz bir hata olduğunu düşünüyorum. Tabii hakemi konuşmaktan ziyade kendi yanlışlarımızı da düzeltmemiz gerekiyor. Diğer konularla zaten kulübümüz ve hocamız gereken açıklamaları yapıyor" ifadelerini kullandı.

'OLUMLU SONUÇLA ALMAYA BAŞLAMAK İSTİYORUZ'

Kocaelispor karşılaşmasına odaklandıklarını belirten Antalyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor maçından sonraki 1-2 günlük süreç bizim için hiç kolay geçmedi. Beklentimizin ve oynadığımız oyunun karşılığını alamamak hayal kırıklığı yarattı. Ancak önümüzde yeni bir maç, yeni bir hedef ve alınacak 3 puan var. Bir an önce toparlanıp bu maça odaklanmamız gerekiyor. Bizim için her maç ciddi ve zor. Kocaelispor da zor bir deplasman, rakibimize saygı duyuyoruz. Sahada gerekli mücadeleyi gösterip artık olumlu sonuçlar almaya başlamak istiyoruz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör