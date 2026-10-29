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Giriş Tarihi: 29.10.2026 20:30

TFF'den Fethiyespor - Eyüpspor maçı kararı!

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edilen müsabakanın 4 Kasım'da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

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İHA
TFF’den Fethiyespor - Eyüpspor maçı kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turundaki Fethiyespor-Eyüpspor müsabakasının 4 Kasım'da oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanan Fethiyespor - Eyüpspor arasındaki 3. eleme turu müsabakası, olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ikinci devre başlamadan müsabaka hakemi tarafından tatil edilmiştir. Bugün de olumsuz hava ve saha şartlarının devam etmesi nedeniyle müsabaka 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı koşul ve şartlarla oynanacaktır" denildi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #FETHİYESPOR #EYÜPSPOR
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TFF'den Fethiyespor - Eyüpspor maçı kararı!
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