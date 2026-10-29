Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
Giriş Tarihi: 29.10.2026 12:29

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Trendyol 1. Lig’de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir

16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: Burak Demirkıran

16.00 Bursaspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor: Emre Kargın

1 Kasım Pazar:

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: Süleyman Bahadır

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: Turgut Doman

16.00 İstanbulspor-Mardin 1969: İbrahim Güner

19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: Yiğit Arslan

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA