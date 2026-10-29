Trendyol 1. Lig’de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir
16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: Burak Demirkıran
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor: Emre Kargın
1 Kasım Pazar:
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: Süleyman Bahadır
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: Turgut Doman
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969: İbrahim Güner
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: Yiğit Arslan