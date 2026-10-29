Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tura yükselen takımlar belli oldu!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.
Kupada günün sonuçları şöyle:
Bitlis 1916 Spor-Kayserispor: 4-1
Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor: 5-0
Kasımpaşa-Çorluspor 1947: 3-1
Eskişehirspor-Iğdır FK: 1-0
Bugün oynanan maçlarla beraber kupada İstanbulspor, Gaziantep FK, Kahramanmaraş İstiklalspor, Aliağa Futbol, Erciyes 38, Orduspor 1967, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Karşıyaka, Kocaelispor, Muşspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gemlik Sümerbey, Ankaraspor, Erzincan Futbol Yatırımları, Isparta 32 Spor, Malatya Yeşilyurtspor, Silivrispor, Serikspor, Sebatspor, Eskişehir Anadoluspor, Karacabey Belediyespor, Adana 01 FK, Balıkesirspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük, Bursa Yıldırımspor, KCT 1461 Trabzon FK, Bitlis 1916 Spor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eskişehirspor, 4. eleme turuna yükselmeyi başardı.
Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor müsabakası, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı yerden devam edecek.
Karabük İdmanyurduspor-İskenderunspor müsabakasında konuk ekip sahaya çıkmadı. Ev sahibi takımın maçı hükmen 3-0 kazanması bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.