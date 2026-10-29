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Giriş Tarihi: 29.10.2026 21:17

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekim saati değişti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminin saatinde değişikliğe gidildi.

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AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekim saati değişti!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminin saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te yapılması planlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor 3. eleme turu müsabakasının tamamlanmasını müteakip gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla aynı gün saat 15.30'a ertelenmiştir. Kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Fethiyespor-Eyüpspor müsabakası, dün yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

TFF, gün içinde yaptığı paylaşımda, Fethiyespor-Eyüpspor müsabakasının olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ikinci devre başlamadan maçın hakemi tarafından tatil edildiğini açıkladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekim saati değişti!
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