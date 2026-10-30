10 numarada devam edeyim

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, Mason Greenwood'u yeniden 10 numara pozisyonunda değerlendirmeyi planlıyor. Kartal döneminde bir kez forvet arkasında görev yapan yıldız futbolcu, daha sonra yeniden sağ kanada çekilmişti. Greenwood'un 10 numarada daha etkili olabileceğini Kuyt'a ilettiği öğrenilirken Hollandalı teknik adamın oyuncudan savunmaya daha az katkı vermesini isteyeceği belirtildi. Dirk Kuyt, Mason Greenwood'un hücumdaki yeteneklerini daha özgür kullanmasını sağlayarak takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 9 haftada 4 gol-2 asistlik performans sergiledi.

LİVERPOOL BU İŞE ŞAŞIRDI!

2006-2012 yılları arasında Liverpool forması giyen, İngiltere Lig kupasını kazanan Dirk Kuyt oradan Fenerbahçe'ye gelmişti. İngiliz ekibinin efsaneleri arasında yer alan isim kadere bakın ki ilk Şampiyonlar Ligi sınavını eski takımı Liverpool'a karşı verecek. Bu gelişme, İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. The Sun'daki haberde şu satırlara yer verildi: "46 yaşındaki Liverpool'un kült kahramanı, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından birkaç gün önce alınan şok kararın ardından Fenerbahçe'nin başında eski kulübüne karşı mücadele verecek. Hollandalı oyuncu, Anfield'da 285 maça çıkarak taraftarlar arasında bir efsane haline gelmişti. Şimdi Liverpool'a karşı duygusal bir karşılaşma oynayacak." BBC'deki haber 'Kuyt, Liverpool maçı öncesinde Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak atandı' başlığıyla yayınlandı.