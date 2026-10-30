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Giriş Tarihi: 30.10.2026 23:07

Achraf Hakimi’nin 3 gol ve 2 asisti geceye damga vurdu!

Ligue 1’de Paris Saint Germain, Le Havre deplasmanında 5-1 kazandı.

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Achraf Hakimi’nin 3 gol ve 2 asisti geceye damga vurdu!
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Le Havre, Ligue 1'in 9. haftasında Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi.

Paris Saint Germain, Le Havre deplasmanından 5-1 galip ayrıldı.

Paris Saint Germain'in gollerini 26. dakikada Mika Godts, 28, 55 ve 69. dakikalarda Achraf Hakimi ile 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti. Le Havre'da fileleri 18. dakikada Josh Maja havalandırdı.

Paris Saint Germain'de hat-trick yapan Achraf Hakimi diğer gollerde ise asist yapma başarısı gösterdi.

Bu sonucun ardından Paris Saint Germain puanını 20'ye yükseltti.

Le Havre ise 2 puanla son sırada kalmaya devam etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LİGUE 1 #LE HAVRE #PARİS SAİNT GERMAİN
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Achraf Hakimi’nin 3 gol ve 2 asisti geceye damga vurdu!
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