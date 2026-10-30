Açık oyunun lideri Fırtına

Thomas Reis liderliğinde bileği bükülmeyen Trabzonspor, ligdeki 22 golünün 16'sını açık oyundan, 4'ünü kontradan, birini duran toptan, birini de penaltıdan kaydetti. Buna göre Karadeniz devinin gollerinin yüzde 73'ü doğrudan oyun akışı içinde kurulan hücumlardan geldi. Kontrataklar dahil edildiğinde ise 20'si (yüzde 91) oyun içinden bulunmuş oldu. Bu değer, Fenerbahçe'de yüzde 74, Galatasaray'da yüzde 63 seviyesinde kaldı. Rakiplerin gol yükünde duran top ve penaltılar daha fazla yer edindi. Trabzonspor, açık oyundan bulduğu 16 golle, Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde İnter ve Lazio ile 4'üncü sırayı paylaştı. Manchester City (14), Real Madrid (14), Atletico Madrid (15) ve Leipzig (15) onları takip ederken, Barcelona (26), Roma (19) ve Bayern Münih (18) ilk üç sırayı aldı.

FRANCULİNO GAZİANTEP'E KARŞI YOK!

Rize maçında sakatlık yaşayan Trabzon'un gol makinesi Franculino Dju'nun arka adalesinde ödem ve gerilme saptandı. Pazar günü oynanacak Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek 22 yaşındaki forvetin yerine Onuachu geçecek. Franculino'nun, 5 Kasım Perşembe günkü Freiburg maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.