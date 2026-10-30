Arda artık dokunulmaz

İspanyol basınından Marca'ya göre; Arda Güler
, Barcelona maçındaki performansının ardından Real Madrid
'in dokunulmazları arasına girdi. Haberde Mourinho'nun milli yıldızı, Valverde, Bellingham ve Mbappe gibi takım skor açısından rahatlamadığı sürece oyundan çıkarmasının beklenmediği aktarıldı. Değerlendirmede, Arda'nın, takımın temel parçalarından biri haline geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Türk futbolcu, El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu."