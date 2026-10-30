Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda artık dokunulmaz
Giriş Tarihi: 30.10.2026

Arda artık dokunulmaz

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Arda artık dokunulmaz
  • ABONE OL
İspanyol basınından Marca'ya göre; Arda Güler, Barcelona maçındaki performansının ardından Real Madrid'in dokunulmazları arasına girdi. Haberde Mourinho'nun milli yıldızı, Valverde, Bellingham ve Mbappe gibi takım skor açısından rahatlamadığı sürece oyundan çıkarmasının beklenmediği aktarıldı. Değerlendirmede, Arda'nın, takımın temel parçalarından biri haline geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Türk futbolcu, El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu."
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda artık dokunulmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA