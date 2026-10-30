Sezon başında Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht'ten ayrılarak Fenerbahçe teknik heyetine katılan Dirkt Kuyt, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından teknik sorumlu olarak takımın başına getirildi. Hollandalı hocanın, yönetim ile yaptığı görüşmede kendisine güvendiğini ve görevin üstesinden geleceğini iletti. Yaklaşık üç aydır takımı yakından analiz etme fırsatı bulduğunu belirten Kuyt, oyuncuların durumunu, takımın ihtiyaçlarını bildiğini, bu doğrultuda doğru tercihler yapabileceğini düşündüğünü anlattı ve "Ben bu işin altından kalkarım" dedi. İlk sınavını yarın Göztepe karşısında verecek olan Hollandalı teknik adam, stoperde Ake'nin yokluğunda Oppong'u sahaya sürmeyi planlarken sol bekte Levent Mercan'ı görevlendirecek. Sarı-lacivertlilerin sahaya 4-3-3 sistemiyle çıkması bekleniyor. Bu arada 46 yaşındaki çalıştırıcının menajeri Rob Jansen, Hollanda basınına verdiği demeçte milli araya kadar çıkılacak üç maçta (Göztepe, Liverpool, Çorum) alınacak sonuçların Kuyt'u takımda kalıcı hale getirebileceğine vurgu yapmıştı.

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Teknik direktörlük kariyerine 2022'de başlayan Kuyt, ADO Den Haag, Beerschot ve FC Dordrecht'i çalıştırdı. 109 maçta 30 galibiyet, 28 beraberlik, 51 mağlubiyet yaşadı.

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2012-2015 yılları arasında F.Bahçe forması giyen Kuyt, 2013-14 şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı.