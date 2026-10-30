Bitlis şov!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitlis Spor fırtınası sürüyor. Nesine 3. Lig temsilcisi sarısiyahlılar, 3. turda evinde ağırladığı Trendyol Birinci Lig ekibi Kayserispor'u 4-1 yenerek tur atladı. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta ev sahibi takım 30. dakikada Ali Akkuş'un harika aşırtma golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada rakibinden topu kapan Muhammet Arslantaş, yerden düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 53. dakikada sahneye çıkan Halil Yılmaz farkı üçe çıkardı. 62'de Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle konuk takım umutlansa da 80'de Enes İslam tabelayı belirledi. Teknik direktör Bahattin Güneş yönetimindeki Bitlis bir önceki turda ise 1964 Silifkespor'u 6-0 yenmişti.

TOPLU SONUÇLAR:

Eskişehirspor-Iğdır FK: 1-0

Gençlerbirliği-Karaköprü: 5-0

Kasımpaşa-Çorluspor 1947: 3-1

İŞTE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

İstanbulspor, Gaziantep FK, Kahramanmaraş İstiklalspor, Aliağa Futbol, Ankaragücü, Erciyes 38, Orduspor 1967, Sarıyer, Karşıyaka, Kocaelispor, Muşspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gemlik Sümerbey, Sincan Belediye Ankaraspor, Isparta 32 Spor, Eskişehir Anadoluspor, Malatya Yeşilyurtspor, Erzincanspor, Sebatspor, Karacabey Belediyespor, Serikspor, Silivrispor, Adana 01 FK, Balıkesirspor, Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Bursa Yıldırım, 1461 Trabzon FK, Karabük İ.Y, Bitlis Spor 1916, G.Birliği, Kasımpaşa, Eskişehirspor.

NOT: Fethiyespor-Eyüpspor maçı konuk takım 2-1 öndeyken şiddetli yağmur nedeniyle 2. yarının başında ertelendi. Karşılaşma 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı yerden devam edecek.

4. TURUN KURALARI 4 KASIM'DA ÇEKİLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak kura çekimine, 3. eleme turunu geçen 36 takım ve bu turdan itibaren dahil olacak 18 ekiple birlikte toplam 54 takım katılacak. 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usülüne göre yapılacak.