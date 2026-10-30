Çağdaş Çavuş: Herkesin neler beklediğini çok iyi biliyorum!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Sahanın içerisinde keyif vererek takımı bir yere taşımak istiyoruz. Ben ve ekibim buna çok hazırız, oyuncu grubumda da bunu çok net görüyorum." dedi.

Çavuş, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketinin takımı Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Sivasspor'un her zaman kendisinde özel bir yeri olduğunu belirten Çavuş, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sivas şehrinin ve Sivasspor'un benim hayatımda her zaman çok özel ve ayrı bir yeri var." dedi.

Çağdaş Çavuş, Sivasspor'a sadece memleketinin takımı olduğu için değil, güzel anılar biriktirdiği ve güzel bir dönem yaşadığı için geldiğini dile getirdi.