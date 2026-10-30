CANLI | Süper Lig’de Konyaspor – Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.
VAR'da Alan Kijas, AVAR'da ise Davut Dakul Çelik görev alacak.
Konyaspor – Galatasaray maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.
Zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimiz üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Deniz Türüç, Gonçalves, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen.