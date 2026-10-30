Cumhuriyet coşkusu

Beşiktaş Kaymakamlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşü; düzenlendi. Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından başlayan yürüyüş, Tüpraş Stadyumu'nda son buldu. Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç, "Cumhuriyetimizin 103. yılını, Cumhuriyetin değerlerine yürekten bağlı Beşiktaşımızın sokaklarında, hep birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bu arada idman öncesi Beşiktaşlı futbolcular Türk Bayrağı açarak Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.

BURASI KEMERBURGAZ

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti. Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı ile poz verdi.

BURASI SAMANDIRA

Dirk Kuyt yönetiminde ikinci idmanına çıkan Fenerbahçe'de antrenman öncesi Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik ekip; Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Fenerbahçe bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.