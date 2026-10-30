Esenler Erokspor evinde 3 golle geri döndü!

Ev sahibi ekibin gollerini 51. dakikada Mame Mor Faye, 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile 64. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nde fileleri 15. dakikada Mame Diouf ve 78. dakikada İshak Karaoğul havalandırdı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 15'e yükseltti.

Ankara Keçiörengücü ise mağlubiyetin ardından 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Janvier'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top uzak direkten oyun alanına döndü.



15. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana, topu yerden içeriye çevirdi. Kaleciyi geçen topa kale sahası içi sağ çaprazında dokunan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



19. dakikada Recep'in pasıyla savunma arkasına sarkan Enes, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmada Duhan, ayak koyarak topun kaleye gitmesini önledi.



45+2. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Mehmet, gole izin vermedi.



51. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Faye, ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci Mehmet'in üzerinden geçen top ağlarla buluştu: 1-1



53. dakikada Janvier'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hayrullah, meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Kaleciyi geçen topa kale sahası içi sol çaprazında dokunan Kubilay, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1



64. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Janvier, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Arka direkte Faye'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Kale sahası içi sol çaprazında dönen topu önünde bulan Bahadır, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1



78. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Erkam, ortasını yaptı. Ön direkte iyi yükselen İshak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-2

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör