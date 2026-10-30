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Giriş Tarihi: 30.10.2026 20:39

Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır!

Dirk Kuyt yönetimindeki Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını noktaladı.

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İHA
Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GÖZTEPE #DİRK KUYT #TRENDYOL SÜPER LİG
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Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır!
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