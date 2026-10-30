Galatasaray haftayı Konya’da açıyor

Lille ve F.Bahçe galibiyetleri ile moral depolayan Galatasaray, haftanın açılış maçında Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. İki ekip daha önce 50 kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılı takım 36, Konyaspor ise 6 kez galibiyet aldı. Taraflar 8 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

OSİMHEN'E ÖZEL UÇAK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi yaşanıyor. Kritik mücadele öncesi dün akşam Konya'ya ulaşan sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarlar tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı. Cimbom'un açıklanan kamp kadrosunda yer alan Osimhen'in takımla birlikte gitmemesi dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Nijeryalı golcünün ailevi sebeplerden dolayı kafileyle seyahat edemediği ve takıma bugün dahil olacağı öğrenildi. Galatasaray kulübünün, yıldız santrforu özel uçakla deplasmana götüreceği belirtildi.

STOPERE 2 ADAY!

Kırmızı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda Galatasaray'da stoper bölgesi için iki isim öne çıkıyor. Sakatlıktan çıkan ve derbide forma giyen Wilfried Singo hazır durumda. Bir diğer isim ise bu sezon stoperde zaman zaman şans bulan orjinal bölgesi sol bek İsmail Jakobs. Teknik direktör Okan Buruk'un, yeni transfer El Chadaille Bitshiabu'yu ilk 11'de düşünmediği öğrenildi.