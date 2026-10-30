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Giriş Tarihi: 30.10.2026 22:16

Galatasaray’da Aleksey Batrakov’dan Süper Lig’de ilk gol!

Galatasaray’ın Konyaspor’u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Aleksey Batrakov, Süper Lig’de ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

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Galatasaray’da Aleksey Batrakov’dan Süper Lig’de ilk gol!
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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KONYASPOR #GALATASARAY #ALEKSEY BATRAKOV #SÜPER LİG
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Galatasaray’da Aleksey Batrakov’dan Süper Lig’de ilk gol!
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