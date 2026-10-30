Galatasaray’da Bitshiabu’dan Okan Buruk’a teşekkür!

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Bitshiabu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bitshiabu, "Takım olarak ve bireysel olarak Konya'da iyi performans gösterdik. Okan Buruk'a bana şans verdiği için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki atmosfere dair Bitshiabu, "Galatasaray'da inanılmaz atmosfer var. Taraftarlarımız da harika destek veriyor. Ben de onlar adına en iyisini yapmak istiyorum" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör