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Giriş Tarihi: 30.10.2026 17:25

Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi devam etti!

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'da hazırlıklar sürdürüldü.

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AA
Gaziantep FK’da Trabzonspor mesaisi devam etti!
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın sabah saatlerinde Trabzon'a gidecek.

Gaziantep FK, yarın Trabzon'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından kampa girecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GAZİANTEP FK #TRABZONSPOR #ORHAN AK
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Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi devam etti!
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