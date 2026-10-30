İşte haftanın hakemleri

Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı. Bugünkü Konya-Galatasaray karşılaşmasını Cihan Aydın, yarınki Fenerbahçe-Göztepe mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte açıklanan isimler:
BUGÜN: 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın
YARIN: 13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam, 16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak, 19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır
PAZAR: 13.30 Amed Sportif Faaliyetler- Eyüpspor: Alpaslan Şen, 16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün, 16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy, 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses
PAZARTESİ: 20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail