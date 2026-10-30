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Giriş Tarihi: 30.10.2026

İşte haftanın hakemleri

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İşte haftanın hakemleri
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Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı. Bugünkü Konya-Galatasaray karşılaşmasını Cihan Aydın, yarınki Fenerbahçe-Göztepe mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte açıklanan isimler:

BUGÜN: 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

YARIN: 13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam, 16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak, 19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır

PAZAR: 13.30 Amed Sportif Faaliyetler- Eyüpspor: Alpaslan Şen, 16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün, 16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy, 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

PAZARTESİ: 20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

#CİHAN AYDIN #OĞUZHAN ÇAKIR
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İşte haftanın hakemleri
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