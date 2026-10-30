İyi ki varsın Mario Lemina

Galatasaray'ın, Fenerbahçe derbisinde 3 puanın dışındaki bir kazancı da Mario Lemina oldu. Gabriel Sara'nın formsuzluğu nedeniyle orta sahada formayı devralan Gabonlu yıldız küllerinden doğdu. Kasık sakatlığından sağlam bir dönüş yapan Lemina, Fenerbahçe maçında adeta iki kişilik oynarken, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamasında ısrarı olan başkan Dursun Özbek'i de haklı çıkardı ve mahcup etmedi. 33 yaşındaki dinamo, derbide rakibini ilk yarıda sahadan silerken 90'da ise yaptığı hamleyle galibiyetin mimarlarından oldu. Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda topu çizgiden çıkaran sarı-kırmızılı oyuncu, gole izin vermedi. Deneyimli yıldız, hayati müdahalesiyle Galatasaraylı taraftarların takdirini kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, artık Lemina'dan vazgeçmeyecek. Teknik heyetin jokeri olan deneyimli futbolcu, bugünkü Konya deplasmanında da ilk 11'deki yerini alacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA NE YAPTI?

90 dakika %93 pas isabeti 1 kilit pas 3 pas arası 1 şut engelleme 1 çizgiden çıkarma 2 top kapma

3

G.Saray'dan yıllık 3 milyon Euro kazanan Lemina, 500 bin Euro da bonus alıyor.