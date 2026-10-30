Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kırıkkale FK'da şok karar! Beraberlik sonrası oyunculara para cezası
Giriş Tarihi: 30.10.2026 20:16

Kırıkkale FK'da şok karar! Beraberlik sonrası oyunculara para cezası

3. Lig'de oynanan maçta Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kırıkkale FK'da yönetim kararıyla futbolcular 71'er bin lira para cezasına çarptırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Kırıkkale FK’da şok karar! Beraberlik sonrası oyunculara para cezası
  • ABONE OL
Kırıkkale FK yönetimi, Adanaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından futbolculara kişi başı 71 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kırıkkale FK'dan yapılan yazılı açıklamada, üst üste alınan galibiyetlerin ardından üst sıralara yükselmek adına önemli bir fırsatın değerlendirilemediği belirtildi. Beraberliğin, takımın hedefleri doğrultusunda kabul edilmesi güç bir sonuç olduğu ifade edildi.

Taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının paylaşıldığı belirtilen açıklamada, futbolcuların son düdüğe kadar kazanma inancını ve sorumluluk bilincini ortaya koyması gerektiği vurgulandı.

Yönetim Kurulunun puan kaybının ardından yaptığı değerlendirmeye ilişkin açıklamada, "Yaşanan bu puan kaybının ardından Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, futbol takımımıza kişi başı 71 bin TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Kulübün hedeflerinden uzaklaşmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, yönetimin gerekli kararları almaktan çekinmeyeceği kaydedildi.

Futbolcuların ve teknik heyetin sahada mücadele, disiplin ve sonuç alma sorumluluğu taşıdığı belirtilerek taraftarlardan takıma desteklerini sürdürmeleri istendi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KIRIKKALE FK #ADANASPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale FK'da şok karar! Beraberlik sonrası oyunculara para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA