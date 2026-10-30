Mason Greenwood’dan sürpriz istek! Dirk Kuyt ile görüştü...

KUYT İLE GÖRÜŞTÜ

Kartal döneminde bir kez forvet arkasında görev yapan yıldız futbolcu, daha sonra yeniden sağ kanada çekilmişti. Greenwood'un 10 numarada daha etkili olabileceğini Kuyt'a ilettiği öğrenilirken Hollandalı teknik adamın oyuncudan savunmaya daha az katkı vermesini isteyeceği belirtildi.