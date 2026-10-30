Mason Greenwood’dan sürpriz istek! Dirk Kuyt ile görüştü...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, Mason Greenwood'u yeniden 10 numara pozisyonunda değerlendirmeyi planlıyor.
KUYT İLE GÖRÜŞTÜ
Kartal döneminde bir kez forvet arkasında görev yapan yıldız futbolcu, daha sonra yeniden sağ kanada çekilmişti. Greenwood'un 10 numarada daha etkili olabileceğini Kuyt'a ilettiği öğrenilirken Hollandalı teknik adamın oyuncudan savunmaya daha az katkı vermesini isteyeceği belirtildi.
Dirk Kuyt, Mason Greenwood'un hücumdaki yeteneklerini daha özgür kullanmasını sağlayarak takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 9 haftada 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.