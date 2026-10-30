Okan Buruk: Hedefim bu sene de şampiyon olmak!

Okan Buruk, galibiyetin yanı sıra oyunculara dinlenme ve forma şansı verme imkanı bulduklarını belirterek, "Az maç oynamış oyuncularımızı oynatma şansımız oldu. Hem galibiyetten ötürü hem de bugün verdiğimiz dakikalardan ötürü mutluyum. Ellerinden geleni fazlasını yapmaya çalıştılar. Erken bulduğumuz goller ve ikinci yarının başında attığımız gol, maçı çok fazla değiştirdi. Çok daha rahat bir maç olmasını sağladı. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takımın performansındaki yükselişe ilişkin soruya Buruk, transferlerin takıma adaptasyonu ve oyuncuların birbirlerini tanımasının bunda etkili olduğunu vurguladı.

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak için kazanmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada en önemli şeylerden biri, bu son haftalarda deplasmanda aldığımız galibiyetler. Bu bizi mental olarak yukarı çekti. Başlayan ve devam eden bütün oyuncuların o paylaşımı doğru bir şekilde yaptığında eliniz de rahatlıyor. Performanslar da artıyor. Bunu arttırmaya çalışacağız. Daha çok önemli maç oynayacağız. Biri Şampiyonlar Ligi'nde diğeri de cumartesi günü Amedspor maçı. Burayı da doğru bir şekilde geçip milli araya girmek istiyoruz."