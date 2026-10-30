Rafael Leao: Ailem burada çok mutlu!

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor deplasmanında 4-0 kazanan Galatasaray'da Rafael Leao açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi oynadıklarını belirten Rafael Leao, "Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde kazandık. Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü" dedi.

Daha iyisini yapacağını vurgulayan Rafael Leao, "Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun %100'ü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacağım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız" şeklinde konuştu.

Abdülkerim Bardakcı'nın cezasına dair Rafael Leao, "Kaptanımız da cezalıydı, hak ettiğini düşünmüyorum. Tabii bu benim takdirim değil. Bu galibiyeti onun için de almak istiyorduk" sözlerini dile getirdi.

Galatasaray'da çok iyi karşılandığını belirten Portekizli yıldız, "Galatasaray'a geldiğim andan beri basın, hocalarım, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Beni kucakladılar. Ailem de burada çok mutlu, İstanbul'un keyfini çıkarıyorlar. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak beni çok mutlu oluyor. Galatasaray'ın hak ettiği yerde devam etmesi için çalışmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör