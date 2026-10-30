Reis böyle şahlandırdı: Zor günde takım olun!

Trabzonspor
'un, Çaykur Rize karşısında 2-0 geriye düşüp 4-3 kazandığı muhteşem dönüşün perde arkasında Thomas Reis
'in ateşleyici konuşması yatıyor. Soyunma odasında "Kaldırın kafanızı. Gerçek yüzümüzü gösterelim beyler"
diyen Alman çalıştırıcı, "Maçı kaybetmekle ilgili bir sorunum yok ama bu tavrımızla alakalı sorunum var. İlk kez gerideyiz. İkinci yarı bizim için bir fırsat. Onların kaybedecek çok şeyi var, bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok.
Sahaya çıkıp 4-0 da kaybedebiliriz ama daha iyi tavır sergilemeliyiz. Her şey iyi giderken kolay. Şimdi birlik olma günü
" diyerek galibiyetin fitilini yaktı. Öte yandan Samsunspor'un Atletik Performans Antrenörü Oktay Arslanoğlu, Trabzonspor teknik ekibine dahil oldu.