Simeone yine istedi!

G.Saray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen
için Atletico Madrid
iddiası yine gündeme geldi. İspanya'da yayın yapan Directv Sports'un haberine göre A.Madrid Teknik Direktörü Simeone, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı golcüyü hedef olarak belirledi.
Arjantinli teknik adamın yönetimden üst düzey bir santrfor takviyesi istediği ve Osimhen'i bu rol için ideal aday olarak gördüğü belirtildi. Atletico Madrid yönetiminin de Simeone'nin talebini karşılamak ve 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı ekiple temas kurarak mali seçenekleri değerlendirmeye başlayacağı öne sürüldü. Osimhen bu sezon 9 maça çıkarken 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.