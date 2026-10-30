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Giriş Tarihi: 30.10.2026 16:34 Son Güncelleme: 30.10.2026 16:48

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Dirk Kuyt ile yola devam...

Fenerbahçe, milli araya kadar Dirk Kuyt'ın teknik direktörlük görevinde olacağını açıkladı.

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SON DAKİKA | Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması! Dirk Kuyt ile yola devam...
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Fenerbahçe, milli araya kadar teknik direktörlük görevinde Dirk Kuyt'ın olacağını duyurdu.

İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:

"Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, millî maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir.

Fenerbahçe'mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır.

Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu inançla, büyük Fenerbahçe taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Dirk Kuyt ile yola devam...
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