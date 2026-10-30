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Giriş Tarihi: 30.10.2026 23:47

Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maçlık men cezasına yapılan itirazı kabul etmedi.

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AA Futbol
Tahkim Kurulu’ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray'da 10 karşılaşmada forma şansı buldu.

32 yaşındaki savunmacı, bu müsabakalarda 2 gol sevinci yaşadı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TAHKİM KURULU #GALATASARAY #ABDÜLKERİM BARDAKCI #FENERBAHÇE

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Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
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