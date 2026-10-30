TFF: Milli futbolcular Sergen Yalçın’dan memnun

Türkiye Futbol Federasyonu
, A Milli Takım
Teknik Direktörü Sergen Yalçın
ile bazı milli futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. TFF
'den yapılan açıklamada, dijital yayın mecralarında dile getirilen iddiaların hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibaret olduğu belirtilerek milli oyuncuların, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden ve fikir alışverişinden memnuniyet duyduklarını belirttikleri aktarıldı.
Milli Takım'ın birlik ve beraberliğini hedef alan, teknik heyet ile futbolcular arasındaki bağları zedelemeye yönelik söylemlere itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.