Trabzonspor’da Thomas Reis’ten çarpıcı itiraflar: Çok kısa sürede kararımı verdim

Teknik direktör olarak kaybettiğiniz bir maçtan sonra eve gittiğinizde futbolu tamamen geride bırakabiliyor musunuz, yoksa kendinize kızdığınız oluyor mu? Gece boyunca maçı kafanızda tekrar oynuyor musunuz?

Benim için maçın etkisini tamamen dışarıda bırakmak mümkün değil. Maçı eve götürüyorsunuz ve düşünmeye başlıyorsunuz. Kendime ilk olarak şu soruları soruyorum: 'Nerede hata yaptım? Neyi farklı yapabilirdim?' İlk 11'i farklı mı seçmeliydim? Bir şeyi değiştirebilir miydim?' Çünkü maçtan sonra herkes her şeyi biliyor. Taraftarlar da biliyor, 'bu iyi değildi, bu karar doğru değildi' gibi. Ben de bunu görebiliyorum. Ama bunlar oluyor. Sonrasında yenilgiyle başa çıkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Kazandığınız zaman da aynı şekilde düşünmelisiniz. Umarım birçok maçı üst üste kazanırsınız. Ama başarı geldiğinde de daha fazla hata yapabilirsiniz. 'Artık iyi durumdayım, bu çok önemli değil' diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Bazen yenilgilerden, galibiyetlerden öğrendiğinizden daha fazla şey öğrenirsiniz. Ama teknik direktör olarak kafanızda her zaman şu sorular vardır: 'Neyi daha iyi yapabiliriz, neyi değiştirmemiz gerekiyor?' Ama bu benim işim ve ben işimi seviyorum.

İnsanlar saha kenarında çok sakin olduğunuzu söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizi en çok ne kızdırır? Saha içinde ve dışında asla kabul etmeyeceğiniz, 'bunu asla affetmem' diyeceğiniz bir davranış var mı?

Normalde her şeyi affetmek gerekir. Ama benim için önemli olan şey takımın genel davranışı ve benim kendi davranışım. Bazen performans, bazen de sakatlık nedeniyle oyuncu değiştirmeniz gerekiyor. Bir oyuncuyu değiştirdiğinizde, onun kötü bir tavır veya kötü bir davranış göstermesini sevmiyorum. Çünkü o oyuncuya güvendik ve maça çıkardık. Oyuncu değiştirildiğinde de elini uzatması ve alkışlaması gerekiyor. Her şey normal olmalı. Bu dışarıya olumsuz bir mesaj verir. Ertesi gün yüz yüze konuşabiliriz. Oyuncu bana karşı ne söylemek istiyorsa yüzüme söyleyebilir. Bunda sorun yok. Ama dışarıya kötü bir görüntü vermek söz konusu olduğunda karar almak zorundayım çünkü herkes bunu izliyor. Her şey iyi giderken, maçları kazanırken bu davranış çok fazla önemsenmeyebilir. Ama kötü sonuçlar geldiğinde böyle bir davranış sergilerseniz sorun başlar. Benim için önemli olan şey, birbirimize her zaman saygı göstermemiz.

Antrenmanda ise sanırım o kadar sakin değilim, orada daha fazla tepki verebiliyorum. Öte yandan, mesela Galatasaray maçında 40 bin taraftar vardı ve atmosfer inanılmazdı. Bize çok yardımcı olan çılgın taraftarlar, harika bir atmosfer. Ama sahadaki oyuncu benden 20-30 metre uzaktaysa beni artık duyamaz. Bu yüzden bazen beden dilimle de onlara mesajını vermem gerekiyor. Oyuncular sahada iyi performans göstermeli ama gerektiğinde teknik direktörün biraz daha fazla baskı uygulayabileceğini de bilmeliler.