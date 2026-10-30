Vıncenzo İtaliano noktayı koydu!

Beşiktaş
'ta iki günlük izin sona ererken ayak tabanı ve topuğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Orkun Kökçü
, antrenmana çıkmadı. Başakşehir maçında kısa süre de olsa oynamak isteyen ancak bu isteği teknik heyet tarafından geri çevrilen kaptanın, Kasımpaşa
deplasmanında da forma giyme ihtimali yok gibi. Talebesi hakkında sağlık ekibinden her gün bilgi alan teknik direktör Vincenzo İtaliano
'nun "Tamamen hazır olduğunda onu sahada görmek istiyorum"
dediği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı, Orkun'un yokluğunda planlarını yeniden Ndidi-Olaitan orta sahasına göre kurguladı. Bu sezon Orkun 5 gol, 4 asistle 9 gole katkı verirken, en son Başakşehir ağlarını sarsan Olaitan da 2 gol, 7 asiste ulaştı ve zirvedeki Orkun'u yakaladı.