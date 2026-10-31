Aslan 4 köşe!

KALE DÖRDÜNCÜ KEZ KAPANDI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 4. defa bir maçı gol yemeden tamamladı. Daha önce Erzurumspor (4-0), Kocaelispor (1-0) ve Gençlerbirliği'ne (1-0) savunması ve kalecisiyle duvar ören Aslan, Konyaspor'a (4-0) karşı da ağlarını gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 12 gol yedi.

KONYA'YA KARŞI 7'DE 6 İLE DEVAM!

Aslan'ın Konyaspor'a karşı galibiyet üstünlüğü dün aldığı skorla devam etti. Yeşil-beyazlılarla oynadığı son 7 lig maçında Cimbom, 6 defa kazanırken tek yenilgisini geçen sezonun şubat ayında oynanan maçta 2-0 ile görmüştü.

DALYAYI ASİSTLERLE KUTLADI

Galatasaray forması ile 100. maçına çıkan Gabriel Sara, asistleriyle dalyasını perçinledi. Brezilyalı oyuncu, Osimhen ve Batrakov'a asist yaparken bu sezon 4 kez gol pası verdi. Sambacı, Ekim 2024'teki Beşiktaş maçının ardından ligde ilk kez bir maçta iki asiste ulaştı.

%100 DEĞİLİM!

Barış Alper'in dinlendirildiği haftada forma Leao'daydı. Portekizli, penaltıdan ağları bulup ilk gol sevincini yaşarken maç sonu şunları söyledi: "Sakatlıktan geldim ve henüz %100 hazır değilim. Kaptanımıza verilen ceza doğru değil, yanımızda olmalıydı."

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Sahaya kaptan olarak çıkan Yunus Akgün, kornerdeki paslaşmanın ardından muhteşem füzesi ile ağları buldu. En son 21 Ağustos'taki Erzurum deplasmanında fileleri sarsan milli oyuncu, 72 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

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Galatasaray maçına kadar ligdeki son 5 maçta sadece 1 gol yiyen Konya, sarı-kırmızılılara karşı ilk yarıdan kalesinde 2 gol gördü.