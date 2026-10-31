Baba zirvede

Liora Audrey adında bir kız çocuğu dünyaya gelen Victor Osimhen, ikinci kez baba oldu. Dün sabah İstanbul'dan özel uçakla takıma katılan Galatasaraylı yıldız, ayağının tozuyla Konya karşısında 11'de sahaya çıktı. İlk kez rakip olduğu Konyaspor ağlarını sarsan Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılı formayla 14'üncü kafa golünü kaydetti. Oynadığı son 3 maçta ise fileleri 4. kez havalandırdı. Lille ve Konya'yı 1'er kez, Fenerbahçe'yi de 2 defa üzdü. Ligde 9 gole ulaşan oyuncu, krallık yarışında Orban (Amed) ve Salah'ı (Trabzonspor) geçerek zirveye oturdu. Ayrıca Galatasaray, Osimhen'in deplasmanda gol attığı 17 lig maçının 15'ini kazandı. Sadece iki beraberlik (Kasımpaşa: 3-3/Gaziantep:1-1) yaşadı.

TEK RAKİBİ KANE

Osimhen, Galatasaray forması giymeye başladığı 2024-25 sezonundan bu yana Avrupa'nın top 10 liginde maç başına 1'in üzerinde gole katkı sağlayan 4 oyuncudan biri konumunda: Kane - 1.22 (84 gol katkısı/64 maç), Osimhen - 1.05 (63 gol katkısı/60 maç), Luis Suarez - 1.05 (43 gol katkısı/41 maç), Mbappe - 1.03 (77 gol katkısı/ 75 maç).