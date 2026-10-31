Brown’a 3, Abdülkerim’e 2 maç ceza

G.Saray-F.Bahçe derbisinde yaşanan kavganın faturası belli oldu. PFDK
, Abdülkerim'e kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri (ayrıca tahrik/takdiri indirim hükümleri de eklenerek)
2 resmi müsabakadan men ve 67.000 TL para cezası verdi. F.Bahçeli Brown'a da yine FDT'nin 45/1- a ve 35/4. maddeleri kapsamında kavga eyleminden 3 müsabakadan men
ve 100 bin TL para cezası kesildi. Konya'da forma giyemeyen Abdülkerim, Amed FK maçını da kaçıracak. Brown ise Göztepe, Çorum (D) ve Kocaeli (D) sınavlarında görev alamayacak. Galatasaray
saha olayları ve misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması (3 yıldızlı) sebebiyle toplamda 1 milyon 620 bin TL
ceza aldı. F.Bahçe'ye ise 1 milyon 277 bin TL para cezası verildi. G.Saray'ın Tahkim'e yaptığı itiraz da reddedildi. Verilen cezalar onandı.