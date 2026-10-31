Bu kanatlar için şanslıyım

Konya'da alınan 3 puanı Abdülkerim'e armağan eden teknik direktör Okan Buruk, "Lille ve Fenerbahçe maçlarını kazandık ama Konyaspor maçı kolay geçecek diye oyuncuların bir düşüncesi yoktu. Erken gol, kolay kazanmamızı sağladı" dedi. Rotasyon açısından da güzel bir akşam olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Her gün göz göze baktığım ve şans veremediğim futbolculara formayı vermek benim için önemliydi. Şanslıyız, çok önemli kanat oyuncularına sahibim. Barış ve Yunus var… Sane ve Leao da çok büyük yıldız. Böyle bir kanat rotasyonu bizi rahatlatıyor" diye konuştu.

İLKLERİN GECESİ!

Cezalı Abdülkerim'in yerine oynayan Singo 166 gün sonra ilk 11'de kendine yer buldu. Kafa travması geçiren Konya kalecisi Bahadır'ın 40'ta oyundan çıkmasıyla 6 futbolcu değişikliği kuralı devreye girdi. 61'de Nhaga, Deniz Gül, İlkay, Sane ve Ugochukwu'yu oyuna alıp 5 futbolcu birden değiştiren Okan Buruk, 69'da ise Sanchez'in yerine Bitshiabu'yu sahaya sürdü. 21 yaşındaki stoper, Galatasaray'da ilk kez forma şansı buldu.

ASLAN 1.5 AY İSTANBUL'DA!

Galatasaray, Konya'dan sonra 6 lig maçını da İstanbul'da oynayacak. Sırasıyla Amed ve Samsun'u konuk edecek Aslan, 30 Kasım'da Beşiktaş'ın sahasına gidecek. 4 Aralık'ta Ç.Rize ile evinde oynayacak olan Cimbom, 12 Aralık'ta İstanbul'da Eyüp'ün konuğu olacak. 19 Aralık'ta Rams Park'ta Alanya ile karşılaşırken 17 Ocak'ta Gaziantep'in yolunu tutacak ve 74 gün boyunca lig için İstanbul'un dışına çıkmayacak.

STUTTGART'TA 2 YILDIZ YOK!

Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadeleye az bir süre kala Galatasaray'ın rakibi Stuttgart'ta sakatlık şoku yaşandı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, ön libero Angelo Stiller'in adale bölgesinde zorlanma tespit edildiği, sol kanat Leo Sauer'in ise kalçasından sakatlık geçirdiği duyuruldu. İki futbolcunun da forma giyemeyeceği belirtildi. Aslan, Stuttgart'ı Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta konuk edecek.